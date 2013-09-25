В Україні можеть раніше включити опалення

У тих регіонах, в яких середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні 8ºС, опалювальний сезон може розпочатися раніше. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул на виїзній колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в Івано-Франківську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, на виїзній колегії керівництво Мінрегіону та областей доповіли віце-прем`єру про стан підготовки до нового опалювального сезону.

Як наголосив Вілкул, «цього року підготовка до зими та нового опалювального сезону має два ключових напрями. Перше – це підготовка об’єктів ЖКГ та отримання ними актів і паспортів готовності. Друге – це впровадження енергозберігаючих технологій. До початку опалювального сезону залишилися лічені дні. За завданням уряду, до 1 жовтня мають бути готові всі об’єкти житлово-комунального господарства. Всі акти та паспорти готовності повинні бути підписані відповідними інспекціями».

За словами Вілкула, «наразі підготовчі роботи по країні виконано на 98%. Відповідно до законодавства, опалювальний сезон може початися не 15 жовтня, а раніше, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні плюс 8 градусів Цельсія. Тому на сьогодні вже на перший план виходять роботи по заповненню теплоносієм систем опалення та теплових мереж. Місцеві органи влади мають активізувати взаємодію з Гідрометцентром та підприємствами теплокомуненерго для своєчасного початку опалювального сезону».

За інформацією з регіонів, готові до зими більш як 201 тисяча житлових будинків (це 98,3% від запланованого). З них паспорти готовності є у 200 тис 215 будинків. Тобто в 99,6% від фактично підготовлених або 97,9% від запланованого.

Вілкул наголосив, що тільки за наявності підписаних актів та паспортів готовності об’єкт вважається готовим до опалювального сезону.

За його словами, завдання цього опалювального сезону – скорочення споживання природного газу підприємствами ЖКГ на 5%.