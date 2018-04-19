Нові санітарні норми для дитсадків обгрунтовані вченими

Усі вимоги, викладені в Державних санітарних правилах та нормах для дитячих та шкільних закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2013 року за № 678, обгрунтовані науковцями та практиками з позиції збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в МОЗ заявила завідувач відділення гігієни дитинства, заступник директора Інституту гігієни і медичної екології Національної академії медичних наук України Надія Полька.

“Всі положення цього документа мають наукове обгрунтування і фізіологічне обгрунтування всіх вимог, котрі там викладені. І ми можемо з повною відповідальністю сказати про те, що при дотриманні вимог, які там прописані, гарантуються безпечні для здоров’я дітей умови перебування, навчання, зростання і виховання в дитсадках”, - сказала Полька.

Вона звернула увагу, що прописані норми та правила погоджено без зауважень МОН України, Мінсоцполітики, Національної асамблеї інвалідів України, оскільки документ містить пункти, що стосуються перебування дітей з обмеженими можливостями в дитсадках, та надано позитивний висновок Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо відповідності акта положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод та європейській практиці.

Полька також звернула увагу, що у квітні цього року проект документа був оприлюднений на сайті МОЗ для громадського обговорення і всі зауваження та пропозиції, які надходили були враховані в остаточному варіанті Державних санітарних норм та правил для дитсадків.

Крім того, вона зазначила, що над розробкою документа працювали лікарі-гігієністи, епідеміологи, педіатри, ортопеди, психологи, педагоги, а також архітектори. За словами фахівця, документ створено на основі результатів багаторічних наукових досліджень з вивчення впливу факторів умов навчання та виховання на здоров’я дітей.

Полька висловила впевненість, що всі вимоги реалістичні, але до їх впровадження необхідно прагнути. Вона сказала, що на виконання всіх вимог дійсно потрібний час, можливо рік чи два, а також певні фінансові вкладення, але це дасть гідні умови для перебування наших дітей в дошкільних навчальних закладах, які відповідатимуть сучасності та європейським і світовим вимогам.

Відповідаючи на запитання журналістів, вона відзначила, що новим у документі є умови, що стосуються перебування дітей з обмеженими можливостями в дитсадках, зокрема, це стосується розмірів приміщень туалетів, а також влаштування під’їздів до дитсадка та переміщення дітей на інвалідних візках по приміщеннях дитсадка. Також новим є дозвіл на добудову третього поверху в дитячих садочках (раніше обмежувались двома поверхами), з тим, щоб на останньому поверсі розміщувати адміністративні приміщення.

Крім того, в нових вимогах до дитсадків прописані чіткі умови перебування дітей в групах короткострокового перебування (4 години). Також новими правилами заборонено використання кондиціонерів. Цю норму Полька пояснила тим, що через кондиціонери виникають проблеми з простудними захворюваннями, крім того, вони не очищують повітря і в них концентруються забруднювачі, що є в повітрі, а також там збираються грибки, які викликають алергічні хвороби. За її словами, заборонено використання зволожувачів, оскільки вони так само є збудниками хвороб різного роду.

Полька уточнила, що вимога, наприклад, до розміру туалету — що він має бути саме 165 сантиметрів, а не 163, обумовлено тим, що саме така ширина дозволяє проїхати інвалідному візочку, на якому пересувається дитина.

“Я не бачу нічого складного в тому, щоб трошки пересунути стінку туалету, щоб забезпечити проїзд візочка. До речі, не усі дитсадочки відвідують діти з обмеженими можливостями, а в тих де такі дітки є, я не вважаю, що це буде великою проблемою забезпечити”, - сказала вона.

Що стосується вимоги не носити вихователям та іншим працівникам дитсадочка прикраси в робочий час, завідуюча лабораторією гігієнічного забезпечення умов життєдіяльності дітей Інституту гігієни Аліна Платонова зазначила, що це викликано необхідністю дотримання умов для попередження виникнення та розповсюдження захворювань, в тому числі інфекційних, а також травмування дітей.

“На прикрасах можуть бути збудники інфекційних захворювань... Якщо прикраса випадково впаде у їжу... і не можна руки добре помити, коли на пальцях є кільця... Нічого нового в цій вимозі немає. Це абсолютно нормальна вимога, яка і раніше виконувалась, але зараз вона просто чітко прописана”, - стверджує Платонова.

Вона підкреслила, що в нових правилах вимагається не більше 20 дітей одночасного перебування в групі, але ця умова була завжди водночас не дотримувалась. За її словами, виходячи з цієї норми дітей, у групі розраховувались норми та правила, затверджені наказом МОЗ.

Присутній на прес-конференції представник Державної санітарно-епідеміологічної служби Олексій Давиденко повідомив, що за порушення затверджених санітарних правил та норм передбачається відповідальність від адміністративної до кримінальної. Але він зауважив, що ніхто одразу дитсадок закривати не буде, якщо в ньому виявлено порушення, оскільки спочатку робиться припис про усунення порушення і дається необхідний час для цього.

Давиденко запевнив, що зазвичай фахівці СЕС узгоджуються з керівництвом дитсадка необхідний час для того, щоб було усунуто відхилення від тої чи іншої норми. Він також звернув увагу, що згідно з новим законодавством планові перевірки СЕС може здійснювати лише раз на рік. Наразі ж дитсадки, що діють в Україні, мали бути перевірені до початку навчального року. Нові ж правила та норми перебування дітей в дошкільних навчальних закладах, як інформувалось на прес-конференції, вступили в дію з 3 вересня.