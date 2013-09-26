Продукти, які треба їсти щодня

Ягоди. Чорниця, малина, ожина, полуниця містять антиоксиданти, які захищають нас від раку, уповільнюють процес старіння і знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, пишуть російські ЗМІ.

Порада: додавайте їх вранці в кашу або пластівці. Можна додавати як заморожені ягоди, коли не сезон, так і свіжі ягоди влітку.

Брокколі

Броколі містить вітаміни A і C, захищає від серцево-судинних захворювань. Крім того, броколі - це самий вивчений продукт з точки зору протиракової дії. Дві речовини в ній (сульфарофан і кемпферол) доведено знижують ризик розвитку раку.

Порада: брокколі можна просто погризти перед телевізором або за комп`ютером!

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння набагато краще соняшникового. Головна причина їх з`їсти - залізо! Особливо якщо ви їсте мало м`яса. Залізо необхідно нашим червоним кров`яним клітинам, щоб переносити кисень. Без нього ми помремо! Інші гарні овочеві джерела заліза: боби, зелень та злакові.

Порада: просто візьміть їх з собою на роботу для перекусу!

Лляне насіння

Лляне насіння містить білок, вітаміни групи B. Але це все ніщо в порівнянні з тим, що лляні насіння є найкращим джерелом омега-3 жирних кислот. Для того щоб поживні речовини всмокталися у кишечнику, лляні насіння слід подрібнити, наприклад, у блендері.

Порада: лляними насінням можна посипати салати!

Зелений чай

Зелений чай - це справжній вбивця ракових клітин. Причому хитрий вбивця! Він порушує доставку крові і поживних речовин до пухлини і тим самим просто «морить» її голодом.

Порада: випийте чашку-другу під час обіду вдома або на роботі!

Зелені листові овочі

Шпинат, капуста, мангольд, рукола та інша зелень містять величезну кількість антиоксидантів, які борються з раком. Майже по кожному вітаміну і речовини лідер знайдеться саме серед зелені. Чим темніше колір листя, тим більше антиоксидантів. Не забудьте ретельно вимити листя перед вживанням.