Завтра в Україні знову дощі

Завтра в Україні знову подекуди йтимуть дощі, вночі у східних, місцями в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях – сильні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях, а вдень – на Правобережжі, – без істотних опадів.

Температура вночі +3…+8 °С, у західних областях – +1…+6 °С, на ґрунті, в Карпатах і в повітрі – приморозки 0…+3 °С, удень – +7…+12 °С; у південній частині вночі – +8…+13 °С, вдень – +12…+17 °С (на Південному узбережжі Криму вночі – +11…+16 °С, удень – +15…+20 °С).

Вітер в Україні – переважно західний, 7-12 м/с, на півдні та сході (вночі місцями і в центральних областях) – пориви 15-20 м/с.