ДАІ радить пішоходам мати на одязі світловідбиваючі елементи

ДАІ відзначає, що з настанням осені через погану видимість на дорогах столиці збільшується кількість нещасних випадків з пішоходами, і радить пішоходам мати на одязі світловідбиваючі елементи.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Управління ДАІ у Києві.

Я5к зазначається, за 25 вересня співробітники столичної ДАІ виявили 656 порушень Правил дорожнього руху. Одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 275 відхилень від правил. За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 69 водіїв, без необхідних документів керували автівками – 18; порушення правил проїзду перехресть – 26. За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння відсторонено від керування 37 водіїв.

За добу в столиці було зареєстровано 4 ДТП, в яких 4 особи отримали травми.

УДАІ звертає увагу водіїв на несприятливі погодні умови. Зазначається, що ранні сутінки, дощ значною мірою ускладнюють життя всім учасникам дорожнього руху. З настанням осіннього періоду на дорогах столиці збільшується кількість нещасних випадків з пішоходами. Одна з головних причин цього – водії не можуть вчасно помітити людину на дорозі.

У зв’язку з цим ДАІ закликає водіїв не порушувати правил дорожнього руху, дотримуватись дистанції руху та швидкісного режиму, особливо при проїзді пішохідних переходів і місць можливої появи людей. Заздалегідь знижуйте швидкість, не об`їжджайте транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупиніться і пропустіть пішоходів, які переходять дорогу.

Аби вберегти людей від біди столична Державтоінспекція радить пішоходам мати на одязі світловідбиваючі елементи - цей простий і водночас надійний спосіб зменшує ризик потрапити під колеса. Особливо важливо забезпечити таким безпечним атрибутом дітей, наголошують в УДАІ.