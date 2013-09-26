Уряд підтримав пропозицію відзначати День батька

Уряд підтримав пропозицію Мінсоцполітики запровадити в Україні День батька. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська по завершенні засідання Кабінету міністрів, коментуючи схвалений урядом проект Указу Президента «Про День батька».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцпролітики, указ набуде чинності після підписання його Президентом України.

За словами Королевської, відповідно до проекту указу, відзначати День батька пропонується кожної третьої неділі вересня. Загалом же, за словами міністра, це загальносвітова практика, яка вже має місце у деяких регіонах України.

«Святкування Дня батька відповідає міжнародним традиціям, його відзначають у більш як 50 країнах світу. За ініціативи громадськості це свято протягом останніх років відзначають і в окремих регіонах України. Після підписання Президентом указу ця практика буде поширена на всю територію України», - зазначила Королевська.

У міністерстві нагадали, що раніше міністр соцполітики виступила з пропозицією надавати батькам новонароджених дітей двотижневу відпустку, що допоможе чоловікам швидше адаптуватися до змін та допомогти дружинам з новими обов’язками.

За експертними даними, сьогодні в Україні – більш як 250 тис. одиноких татусів, які самі виховують дітей.

В Україні відзначаються такі свята: Міжнародний день сім`ї - відзначається щороку 15 травня, за резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 20.09.1993;

День матері відзначається щорічно у другу неділю травня, згідно з Указом Президента України від 10.05.1999;

День захисту дітей відзначається щорічно 1 червня, згідно з Указом Президента України від 30 травня 1998 року;

День родини відзначається щорічно 8 липня, згідно з Указом Президента України від 30 грудня 2011 року.