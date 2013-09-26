ООН підтримає Україну у проведенні перепису населення

Фонд народонаселення ООН (ФН ООН) в Україні підтримуватиме зусилля уряду на проведення перепису населення в Україні в 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу Представник фонду народонаселення ООН в Україні Нузхат Есан.

«Нам стало відомо про наміри відкласти проведення перепису населення. Я хочу наголосити, що ми будемо підтримувати зусилля щодо проведення перепису населення саме у 2016 році, оскільки один з наших проектів в Україні стосувався зміцнення потенціалу України для проведення такого перепису», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України переніс проведення перепису населення України з 2013 на 2016 рік.

Нагадаємо, уряд планував Всеукраїнський перепис населення на 2011 рік. Згодом його було перенесено на грудень 2012 року, а потім - на 2013 рік.

Мінекономрозвитку ініціював перенесення проведення перепису населення на 2013 рік у зв`язку з тим, що заходи з його підготовки і проведення профінансовано лише на 41,4% від потреби. При цьому обмежений розмір асигнувань на підготовку і проведення перепису відзначався впродовж чотирьох років – з 2008 по 2012 р. Перший і поки що єдиний перепис в незалежній Україні було проведено в 2001 році. За даними тогочасного перепису, чисельність населення України становила 48,457 млн осіб.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня 2013 року чисельність населення України становила 45 млн 464 тис. 917 осіб.

У світовій практиці переписи населення проводять приблизно кожні 10 років. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

ФН ООН розпочав свою роботу в Україні в 1997 році із реалізації окремих проектів в галузі репродуктивного здоров`я та планування сім`ї.

ФН ООН працює у понад 140 країнах світу і за 40 років існування надав країнам технічну допомогу вартістю понад 6 млрд. дол. США.