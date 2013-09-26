МОЗ визначило список препаратів від гепатитів, що можуть брати участь у тендері

Міністерством охорони здоров’я України визначено номенклатуру лікарських засобів для лікування вірусних гепатитів та розпочато збір заявок від регіональних закладів охорони здоров`я, аби сформувати загальну потребу та надалі провести необхідні тендерні торги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, на сьогодні міністерством затверджено Протокол рішення Комісії МОЗ України з розробки вихідних даних (номенклатури) для централізованої закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання для лікування хворих дорослого віку на вірусні гепатити, згідно з яким спеціалістами визначено номенклатуру лікарських засобів, які будуть закуповуватися за державні кошти на виконання Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.

До списку лікарських засобів, які будуть закуповуватися за державні кошти, увійшли препарати, які на сьогодні використовуються у схемах лікування вірусних гепатитів В і С у всьому світі.

Таким чином МОЗ створено всі умови для охочих взяти участь у торгах шляхом забезпечення максимально прозорого конкурентного середовища.

МОЗ нагадує, що «веде цілеспрямовану політику щодо здешевлення цін на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти шляхом ведення перемовин із виробниками таких препаратів». Так, на початку вересня 2013 року керівництво МОЗ України та Європейського представництва компанії "MSD" обговорили питання реалізації Державної програми по боротьбі з вірусними гепатитами, фінансування якої було ухвалено Урядом. Під час зустрічі представники "MSD" заявили про зниження ціни на пегільовані інтерферони для України у 2,5 рази.

Як і очікували у МОЗ, таке рішення встановило ціновий тренд на такі препарати для України. За тиждень до МОЗ надійшов лист від компанії «Люм`єр-Фарма» (працює спільно із провідним виробником «Хоффман-Ля Рош»), що також засвідчував ухвалення соціально важливого рішення – зниження ціни на ті ж препарати спочатку на одну суму, а згодом – так само у 2,5 рази.

Таке зниження ціни на найнеобхідніші препарати дасть змогу додатково збільшити охоплення лікуванням хворих на гепатит в рамках державного фінансування, на що у 2013 році заплановано 33,2 млн грн.