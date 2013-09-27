Фінансування санаторно-курортного лікування збільшили вдвічі

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 2013 році збільшив фінансування на послуги із санаторно-курортного та відновлювального лікування майже на 54%, порівняно з показниками минулого року.

Про це на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці в місті Одеса сказав директор Виконавчої дирекції Фонду соцстрахування Олег Погодін, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«5 березня 2013 року правлінням фонду було затверджено програми відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей, та відповідні кошториси на 2013 рік, згідно з якими на послуги із санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованих осіб передбачено 1 млрд 254 млн грн, а 24 квітня ці асигнування збільшено до 1 млрд 655 млн грн, що на 50,6% більше рівня 2009 року та на 53,7% більше рівня 2012 року», - зазначив він.

За словами директора Виконавчої дирекції фонду, за результатами проведення двох процедур відкритих торгів із закупівлі послуг із санаторно-курортного лікування придбано більш як 257 тисяч путівок, що дає можливість оздоровитися в поточному році понад 278 тисячам застрахованих осіб та членів їх сімей.

«У 2014 році бюджетом фонду передбачено на придбання путівок 1 млрд 728 млн грн. Торги щодо закупівлі послуг санаторно-курортного лікування на 2014 рік будуть проведені до кінця 2013 року, і перший заїзд застрахованих осіб відбудеться вже з 1 січня 2014 року», - підсумував Погодін.