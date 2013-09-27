Санітарні норми утримання дитсадків піддали критиці

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також представники медицини виступають за скасування нових санітарних норм утримання дитсадків, прописаних в Наказі Міністерства охорони здоров`я України від 1 серпня № 678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держпідприємництва України, наказ, який запроваджує нові санітарні норми і правила обладнання та утримання дошкільних навчальних закладів, викликав великий резонанс у суспільстві, оскільки зазначені норми є «нереальними для виконання».

Так, вважають у Держпідприємництві, дитячі садки не зможуть відповідати новим нормам і правилам влаштування, обладнання та утримання, що, в результаті, призведе до їх закриття.

«А сьогоднішня ситуація в країні і так незадовільна: в дошкільних навчальних закладів не вистачає вільних місць. Окрім того, новації можуть призвести до небажання підприємців будувати навіть приватні дитсадки, які могли б відповідати нормам та правилам», - відзначається у повідомленні.

Опрацювавши положення документу, Держпідприємництва дійшло висновків, що зазначений наказ має ознаки регуляторного акта. Відповідно, документ повинен був надходити на погодження до Держпідприємництва з безумовним дотриманням вимог статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Однак, зазначених дій не було здійснено, зазначають у відомстві.

Відтак, Держпідприємництва звернулося з листами до Мін`юсту та МОЗу з проханням вжити заходів щодо втрати чинності та скасування державної реєстрації регуляторного акта.

Водночас, як пише у своєму інтернет-блозі дитячий лікар Євген Комаровський, «Міністерство охорони здоров`я України залишається жити у своєму особливому світі». Він відзначає, що в Україні дуже серйозний стан справ із дитячими садками: тисячі жінок вимушені сидіти вдома з дітьми через відсутність місць у дитсадках. При цьому, ті, кому вдалося влаштувати дітей, стикаються з низкою проблем, зокрема, переповненістю груп та частими хворобами дітей.

На думку Комаровського, жоден дитячий садок в Україні не відповідає і ніколи не відповідатиме новим санітарним нормам і правилам, а створити новий такий садок буде просто неможливо.

Таким чином, наголошує він, це призведе до того, що перевіряючі органи постійно будуть «бігати по дитячих садках і вимагати грошей, оскільки порушення є тепер у всіх»; приватні підприємці, які міркували щодо доцільності відкриття дитячого садка, натомість відкриють чергову автомийку або бензозаправку; тисячі молодих жінок так і будуть роками позбавлені можливості хоч якийсь час присвятити собі.

Зокрема, Комаровський відзначає, що згідно із новими вимогами, що в приміщеннях дитсадка повинна бути відносна вологість повітря 40-60%. «Це найважливіший показник, який визначає стан місцевого імунітету і, відповідно, як частоту ГРЗ, так і ризик ускладнень», - зауважує лікар.

Він пояснює, що центральне опалення, яке триває 6 місяців на рік, - потужний фактор, який висушує повітря. І відносна вологість повітря в опалювальних приміщеннях завжди нижча за 40%. Тому підняти рівень вологості можна лише за допомогою зволожувачів повітря.

Також визначається, що температура повітря в спальнях дитсадків повинна бути (залежно від віку) в межах 18-21 градусів. І для того, щоб підтримувати таку температуру, необхідно здійснювати кондиціювання повітря мінімум 4-5 місяців на рік, пише лікар.

Але при цьому наказі написано: «Забороняється установка кондиціонерів і зволожувачів повітря будь-якого типу». Тобто, встановлюючи норми, законодавець свідомо позбавляє можливості цих норм дотримуватися, вважає Комаровський.

Джерело: blogs.korrespondent.net

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції в МОЗ 25 вересня завідувач відділення гігієни дитинства, заступник директора Інституту гігієни і медичної екології Національної академії медичних наук України Надія Полька заявила, що усі вимоги, викладені в Державних санітарних правилах та нормах для дитячих та шкільних закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2013 року за № 678, обгрунтовані науковцями та практиками з позиції збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Вона також звернула увагу, що у квітні цього року проект документа був оприлюднений на сайті МОЗ для громадського обговорення і всі зауваження та пропозиції, які надходили були враховані в остаточному варіанті Державних санітарних норм та правил для дитсадків.

Крім того, Полька зазначила, що над розробкою документа працювали лікарі-гігієністи, епідеміологи, педіатри, ортопеди, психологи, педагоги, а також архітектори. За словами фахівця, документ створено на основі результатів багаторічних наукових досліджень з вивчення впливу факторів умов навчання та виховання на здоров’я дітей.

Нові правила та норми перебування дітей в дошкільних навчальних закладах вступили в дію з 3 вересня.