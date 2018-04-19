Як побороти осінню депресію

За статистикою, в другій половині вересня у 40% людей раптово з`являється поганий настрій, нудьга і депресивні думки. В деяких на цьому грунті відбувається знесилення, пропадає бажання працювати і навіть жити. Gazeta.ua поцікавилися у спеціаліста, чому ж виникає осіння депресія і як з нею боротися. На наші питання відповіла Лариса Кухар — практичний психолог, член Всеукраїнської "Асоціації Екологічної допомоги".

Лариса Аркадіївна, що таке депресія і чому вона виникає?

Депресія – стан, який давить і пригнічує людину, відомий ще з часів древньої Греції. Депресія може бути від пережитого стресу: втратою близької і улюбленої людини, звільненням, не здобуттям належної оцінки на роботі і пониженням соціального статусу, повного банкротство, переживанням наслідків катастроф, аварій або нещасних випадків і безліч іншого, що може викликати глибоку депресію з постановкою питання: "Навіщо жити?". Якщо поліпшення не відбувається протягом тижня необхідно звертатися до фахівців, психологів і психіатрів які допоможуть вийти з цього стану.

Чому депресія трапляється частіше за все восени?

Це найбільш поширений вид депресій. Осінь – пора завершення відпусток. Багатьом так і не вдалося добре відпочити або довелося під час відпустки вирішувати якісь проблеми свої, а інколи і чужі. Деякі відмінно відпочили і приїхали додому з багажем отриманих вражень і порушеним режимом дня. Але тим і іншим потрібно виходити на свої робочі місця, заново адаптуватися до праці і на повну силу виконувати свої обов`язки, рано вставати, швидко реагувати на поставлені завдання і приймати рішення. Все це вимагає витрат енергії, а тут погода псується, настають дощі і холоди, підхоплюються простудні захворювання. Все це викликає занепад настрою, меланхолію і тугу по хороших сонячних днях. Саме це в народі прозвали "осінньою депресією", але що насправді такий не є, а є звичайною нудьгою або апатією. Але якщо не прийняти вчасно міри, цей стан може підірвати здоров`я і перерости в депресію справжню.

Як перемогти осінню нудьгу?

Тут на допомогу приходить особиста індивідуальність, тобто кожен вибирає "спосіб боротьби" той, який йому більше подобається і підходить. Не випадково згадала слово "подобається". Бо коли людина робить собі щось приємне, піклується про себе і приносить собі задоволення – поганий настрій відступає і настає якесь задоволення. Задоволення людина може отримати як на емоційно-внутрішньому, так і на тілесному рівні. Позитивні емоції викличе хороший художній твір, наприклад "Пригоди бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека, іронічний детектив або роман зі щасливим кінцем. Багато хто має свій улюблений твір і перечитує його кілька разів, отримуючи від цього задоволення. Інші вважають за краще поглянути хорошу комедію і бажано не самим, а з кимось, і потім поділитися враженнями. Відвідати театр або цирк. Інші готують щось смачне: торт, пиріг, оригінальний салат або яку-небудь іншу незвичну страву і радують цим своїх членів родини або запрошують друзів. Хтось любить зустрічатися з друзями на нейтральній території в кафе і барах, навіть виділяючи для цього день тижня, що може стати в подальшому традицією. Хтось слухає музику або йде на музичні вечори.

Як ваші пацієнти боролися з депресією незвичними способами?

Знаходяться такі, які хочуть випробувати щось не пережите до цього моменту, наприклад стрибнути з мотузком з моста, полетіти на повітряній кулі, стрибнути з парашутом або пересікти на мотузку річку, навчитися водити мотоцикл або машину, пролетіти на дельтаплані і просто піти в одноденний похід і посидіти увечері біля багаття. Просто вибратися в ліс і покрічать щось від душі, не обмежуючи себе і не соромлячись, що хтось почує.

Чи відрізняються поради, як побороти депресію для чоловіків і жінок?

Багато жінок влаштовують походи по магазинах з довгими примірками, і в процесі допомагають комусь з придбанням нової речі, отримуючи задоволення від усвідомлення того, що допомогли визначитися. Чоловіки воліють надати комусь свою допомогу - щось принести, полагодити, підвести на машині і почути слова вдячності за це. Деякі йдуть в онкоцентри і лікарнях, щоб допомогти хворим побороти свою недугу. Багато хто записується на курси бальних танців, народний театри, ходять по клубах знайомств, які у нас набувають всього більшого і більшого поширення. Є навіть такі, які покращують собі настрій, просто походивши вулицями, магазинами і в метро серед натовпу. Постежити за людьми, вечорами проходячи повз будинки й дивлячись у вікна, що світяться, придумувати історії про тих, що там живуть.

Як викликати позитивні відчуття на тілесному рівні?

Допоможе хороший розслабляючий масаж, відвідини салону краси і солярію. Добре розслабить і потім додасть сил ароматична ванна і чисте ліжко. Підніме настрій добре організований романтичний вечір з партнером і секс. Багато хто вирушає в спортзали і басейни, записуючись в спецгрупи і вчення занурення з аквалангом. Особливе відчуття блаженства людина відчуває від повноцінного здорового сну. Але коли він порушений, деякі не дають собі заснути примусово одну ніч, щоб на наступного дня відчувати прилив сил і міцно заснути ввечері. Правда повторювати цей експеримент більше одного разу на місяць не можна. Якій вибрати спосіб піднімання собі настрою, залежить від самої людини, головне - не замикатися і не перестаратися, щоб не отримати зворотного ефекту.

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