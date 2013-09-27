Завтра в Україні невеликі дощі

Завтра в Україні - без опадів, лише вдень у західних, центральних та північних областях місцями невеликі дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується західний, 5-10м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім півдня Криму та Приазов`я, на поверхні грунту, у Карпатах і в повітрі приморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла, у південній частині 12-17°.

У Києві та області у суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликі дощі. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.

Сьогодні температура води становила в Чорному та Азовському морях 14-18°, в районі Феодосії 9°, Одеси 11°; в Дніпрі біля Києва 12°.