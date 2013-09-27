Днями будуть приморозки

Вночі 28-30 вересня в Україні (крім узбережжя морів, а 29 вересня і східної частини та Криму) на поверхні грунту очікуються приморозки 0-5°, у Карпатах, 30 вересня у північній половині країни місцями і в повітрі приморозки 0-3°.

Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 1-2 жовтня приморозки утримаються на більшій частині території України.