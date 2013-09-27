Посилюють контроль за побічними продуктами тваринництва

Кабінет міністрів України 26 вересня схвалив законопроект, який посилює ветеринарно-санітарні вимоги до побічних продуктів тваринного походження, що дасть змогу зменшити ризики для здоров`я людей і тварин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Відповідний законопроект «Про побічні продукти тваринного походження, які не призначені для споживання людьми» було розроблено Мінагропродом.

«Законопроект створює ефективну систему поводження з побічними продуктами тваринного походження, сприяє посиленню контролю за їх збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією, а також забезпечує епізоотичне благополуччя в країні, не допускає поширення збудників інфекційних хвороб і спалаху ряду гостроінфекційних захворювань», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що ухвалення законопроекту, максимально адаптованого до європейських норм, дасть змогу усунути бар`єри для отримання дозволу на експорт продукції тваринництва на ринок Європейського Союзу і збільшити зацікавленість потенційних інвесторів до підприємств, які займаються переробкою побічних продуктів тваринного походження.

Зокрема, законопроект передбачає посилення контролю за побічними продуктами тваринного походження на різних етапах — від утворення і збирання побічних продуктів до їх використання, утилізації і видалення.

Крім того, три категорії, на які діляться побічні продукти залежно від ризику для здоров`я, проходитимуть різні види контролю, що дасть змогу максимально зменшити ризики виникнення особливо небезпечних захворювань як у людей, так і у тварин.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня працівники ветеринарної міліції і Державної служби ветеринарної медицини вилучили з обороту більш як 10 тонн небезпечної тваринницької продукції.

Крім того, Україна запровадила посилений контроль на кордонах з Російською Федерацією і Республікою Білорусь через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней.