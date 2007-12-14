Глобальне потепління загрожує світу епідеміями

Учені вважають, що глобальна зміна клімату, яка тяжіє до підвищення температури на земній кулі, спричинить епідемії багатьох смертельних захворювань. Зокрема, людству загрожують малярія, холера, лихоманка денге. Про це заявили представники Всесвітньої організації охорони здоров`я в середу, 13 грудня, під час саміту на Балі.

До того ж, численні теплові коливання збільшать кількість інфарктів та інсультів у людей із серцевою недостатністю. Поступове руйнування озонового шару також сприятиме погіршенню стану сердечників.

Варто відзначити, що в період із 3 по 14 грудня проходять конференції, головне завдання яких – вирішити проблему глобального потепління. На острові Балі зібралися фахівці з усього світу, які готуються до дворічних переговорів з розробки до кінця 2009 року нового міжнародного договору з протидії зміни клімату. Рішення, яке приймуть експерти, має прийти на зміну Кіотському протоколу, який діє до 2012 року. Однією з головних проблем дискусії є питання про розподіл зобов`язань між країнами зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу. Це стосується промислових держав і країн, що розвиваються, зокрема, Індії і Китаю. Наразі фахівці не можуть знайти компроміс і вирішити питання про регулювання міжнародного ринку квот на шкідливі викиди.

Загальновідомий той факт, що глобальне потепління впливає на танення вікових льодовиків Арктики. Це ставить під загрозу життя багатьох мешканців цієї місцевості, зокрема пінгвінів. Недавно вчені дійшли висновку, що не тільки зміна клімату сприяє таненню льодів. Льодовики Гренландії, як виявилось, перетворюються на воду завдяки підігріву з надр Землі. Це питання досліджувала група американських учених під керівництвом професора Ральфа фон Фрезі з університету штату Огайо. Фахівці переконалися в тому, що льодовиковий покрив Гренландії тане не тільки через активну діяльність людини, цьому сприяє і тепло з надр нашої планети.

Головним вогнищем тепла є область у північній частині острова, походження якої досі залишається загадкою для вчених. Саме тут було виявлено північно-східну крижану річку Гренландії, довжина якої складає близько 600 км. Цю річку помітили в 1991 році на знімках із космосу. Протока починається з середини острова і впадає в Гренландське море. Зараз дослідники розібралися з цим феноменом і дійшли висновку, що річка утворилася через підігрів земних надр. Саме тому вони вважають недоцільними стверджування про те, що танення льодовиків відбувається тільки через парниковий ефект. На їхню думку, повинні рівнозначно враховуватися ці два чинники.

utro.ua