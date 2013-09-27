Азаров висловився про нові санітарні норми в дитсадках

Прем`єр-міністр України Микола Азаров прогнозує припинення наказу Міністерства охорони здоров`я від 1 серпня про затвердження нових санітарних норм у дитячих садках.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання користувачів Facebook.

За словами Азарова, це питання обговорювалося на засіданні Кабінету міністрів 26 вересня.

«І я звернув увагу міністра охорони (Раїси Богатирьової - УНІАН) здоров`я на те, що необхідно припинити її наказ і уважно розібратися з тими нормами, які закладено. Не можна все відразу вимагати, необхідно перше - забезпечити все це ресурсами, виконати, а потім вже закладати вимоги. Тому найближчим часом цей наказ повинен бути припинено, але підвищувати вимоги до дитячих садів, безумовно, в майбутньому необхідно», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня МОЗ затвердило Державні санітарні норми і правила влаштування, устаткування, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей (наказ МОЗ № 678). Документ викликав неоднозначну реакцію медиків, експертів і громадськості.