В Україні буде холодно

До 2 жовтня на більшій частині території України утримається холодна погода без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

В повідомленні зазначається, що температура вночі становитиме +1...+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0...+5 °С, удень +5...+12 °С, на Закарпатті – до+16 °С.

Лише 30 вересня на Одещині, а 1 і 2 жовтня у південних областях та в Криму - помірні, місцями сильні дощі, пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі +3...+8 °С, удень +9...+15 °С.

На Київщині сьогодні, 30 вересня, - холодно, без опадів. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура по області вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту і місцями у повітрі – заморозки 0...+5 °С, вдень +7...+12 °С.

У Києві вночі +1...+3 °С, на поверхні ґрунту – заморозки 0...+2 °С, вдень +8...+10 °С.