В Україну йдуть сніг та морози

На сході і північному сході України на початку жовтня очікується перший сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, поточний тиждень з погляду погодних умов буде непростим. «Почнеться тиждень з того, що над Чорним морем сформується активний циклонний вихор, що зумовить на півдні Одеської області дощ, потім – у Миколаївській, у Херсонській областях і Криму, в Запоріжжі, Луганській і Донецькій областях», - сказав він.

У західних і центральних регіонах України, за прогнозами синоптиків, погода буде холодною, але дощі не очікуються.

«Температура повітря вночі буде +1. +7 градусів тепла із приморозками на грунті... C 3-5 жовтня на сході і північному сході може випасти навіть мокрий сніг, переважно в нічний період», - зазначив Кульбіда.

При цьому він підкреслив, оскільки в більшості регіонів України через сильні дощі грунт дуже зволожений, «очікувані приморозки на цьому тижні в нічний період є позитивним явищем з погляду поступового висихання грунту».

«На даний момент порівняно з минулими роками засіяно дуже мало території... Так само і збирання таких культур як соняшник і кукурудза ускладнене через надмірну вологість грунту. Крім того, в північних областях України очікується 10-денний термін без дощів, тому це дасть змогу зібрати урожай картоплі», - сказав Кульбіда.