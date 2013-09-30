Українці почали всиновлювати більше дітей з особливими потребами, а також дітей з інших країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

За словами Павленка, за останні 5 років в Україні соціальний портрет усиновителя і дитини, яку усиновлюють, значно змінився.

Крім того, якщо раніше це був пошук дітей для сім`ї, то зараз пошук відбувається навпаки – сім’ї для дитини.

За цей час, відзначив Павленко, українські родини почали всиновлювати не лише новонароджених дітей, але дітей віком до 3 років. Також 5 років тому практично не було випадків усиновлення українськими родинами дітей з особливими потребами.

«Сьогодні все частіше й частіше українські родини усиновлюють і беруть на виховання дітей з особливими потребами, дітей з вадами здоров`я», - сказав уповноважений і додав, що майже 80% дітей, які були усиновлені за останні три роки українськими родинами, мали ті чи інші проблеми зі здоров`ям.

Як наголосив Павленко, зараз на всиновлення чекають у першу чергу діти після 7 років, а також діти з особливими потребами.

Він повідомив, що на сьогодні майже 1600 українских родин подали заявки на всиновлення дитини до 5 років. «При цьому, на жаль, тільки почала формуватися культура усиновлення дітей старше 7-10 років», - сказав уповноважений і додав, що в банку даних на усиновлення, де сьогодні 23 тисячі дітей, дві третини з них - діти старше 7 років.

Крім того, Павленко зазначив, що черги на всиновлення дітей віком до 5 років призводять до того, що українці починають всиновлювати дітей з інших країн. «Через 5 років, я думаю, що це буде вже масово», - сказав він.