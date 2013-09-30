Погода на 1 жовтня

1 жовтня у південній частині України очікується ускладнення погоди: вночі в Одеській області та Криму, вдень у південній частині України дощ, місцями сильний, вдень на Одещині та Криму дуже сильний дощ; пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у південній частині - 5-10° тепла, на решті території - 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки - 0-5°; вдень - 7-12° тепла, на Закарпатті та в Криму - 11-16°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, на поверхні ґрунту і місцями в повітрі заморозки 5-0°, вдень - 7-12° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 3-0°, вдень - близько 10° тепла.

30 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 13-16°, в районі Феодосії - 10°, Одеси - 11°, Ялти - 19°; в Дніпрі біля Києва - 11°.