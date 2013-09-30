У половині областей України всі діти-сироти знайшли нову родину

Майже в половині областей України цього року жодна дитина, яка осиротіла, не була влаштована в інтернатний заклад, а знайшла нову родину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в День усиновлення сказав Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

Він відзначив, що сьогодні близько 40 тисяч родин дбають про усиновлених дітей і майже 5 тисяч родин виховують 13 тисяч прийомних дітей. «63 тисячі наших співгромадян, українських сімей, виховують дітей під опікою», - сказав він і додав, що в цей день потрібно висловити подяку і повагу усім людям, які виховують цих дітей.

Павленко відзначив, що завдання, які визначені Президентом в стратегії і профілактиці соціального сирітства, полягають в тому, щоб насамперед максимально підтримати родину, яка потрапила у скрутну ситуацію, надати батькам якісні соціальні послуги для попередження вилучення дитини з родини, а також не допустити позбавлення батьківських прав.

«Якщо ж не вдалося зберегти біологічних батьків для дитини, то Президент вимагає захистити дитину, взяти її під опіку держави шляхом надання їй статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, надати необхідні пільги, фінансову і інші види допомоги», - наголосив Уповноважений.

Він наголосив, що влаштування дитини-сироти в сім`ю в Україні є основною формою її влаштування. «Не в інтернат, а в родину», - сказав Павленко.

Крім того, відзначив Павленко, в Україні зростає народжуваність, але при цьому, кількість дітей, які сиротіють, та кількість родин і батьків, які позбавляються батьківських прав, щорічно скорочується.

Так, повідомив Уповноважений, у 2009 році в Україні налічувалося 103,5 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на сьогодні в Україні є близько 91 тисячі таких дітей. «З них вже майже 76 тисяч виховуються в українських родинах, ще близько 15 тисяч виховуються в інтернатних закладах або навчаються в училищах чи університетах», - відзначив Павленко.