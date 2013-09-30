Особи, що планують виховувати сироту, мають пройти навчання

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко наголошує на необхідності проходження навчання усіма родинами та окремими особами, які планують виховувати дитину-сироту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

За словами уповноваженого, серед першочергових завдань, визначених Президентом України для центральних та місцевих органів влади у питанні усиновлення дітей, у першу чергу - підвищення якості підготовки до батьківства кандидатів-усиновителів, опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів.

Павленко нагадав, що прийомні батьки та батьки-вихователі проходять обов`язкове 3-місячне навчання перед тим, як дитина з`являється у родині, а для усиновителів та опікунів з числа рідних і близьких дитини це є не обов`язковим.

«Сьогодні ставиться завдання, щоб кожна родина перед тим, як у неї з`явилася дитина-сирота, проходила навчання, підготовку і родина була готова до будь-яких викликів, проблем, небезпек, з якими вона може стикнутися, коли з`являється дитина», - сказав він.

Також Павленко наголосив на необхідності створення системи надання вчасної та якісної психологічної, правовової і педагогічної допомоги родинам, які вже виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Обов`язковий соціальний супровід та соціальна підтримка кожної із таких сімей», - сказав уповноважений і додав, що на сьогодні прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу мають постійний та обов`язковий соціальний супровід з боку служб у справах дітей та соціальних працівників.

Окремо він зауважив, що таємниця усиновлення певним чином зменшує можливості соціальних працівників щодо вчасного реагування або надання тієї чи іншої допомоги родинам.

За його словами, Президент ставить завдання мінімізувати можливі трагічні випадки з усиновленими дітьми.

Також Павленко наголосив на важливості вирішення проблем дітей, які найближчим часом набувають повноліття і вибувають із прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та інтернатних закладів. Їх необхідно забезпечити, відзначив уповноважений, житлом, освітою і можливостю працевлаштування.

«На жаль, сьогодні багато дітей, а особливо дітей, які виходять з інернатних закладів, залишаються сам на сам зі своїми проблемами і часто їхня доля закінчується досить трагічно», - сказав Павленко.

Уповноважений Президента також наголосив, що якнайбільша кількість дітей-сиріт із особливими потребами мають отримати родину.