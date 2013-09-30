Україна втрачає статус донора для міждержавного усиновлення

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко констатує, що за останні 5 років Україна почала втрачати статус країни-донора для міждержавного усиновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу в День усиновлення.

«Втрата статусу країни-донора в Україні відбулася не шляхом заборон міждержавного усиновлення, а шляхом розвитку національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання», - наголосив Павленко.

За його словами, якщо 7 років тому іноземці вдвічі більше усиновлювали і брали на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то за підсумками 8 місяців 2013 року українські громадяни усиновили і взяли на виховання в 6 разів більше дітей, ніж іноземці.

Так, у 2006 році іноземці усиновили 2 тис. 100 українських дітей, а за 8 місяців цього року - 390 дітей проти 1 тис. 170, всиновлених українськими громадянами.

Крім того, Уповноважений навів дані, згідно з якими у 2005 році іноземними громадянами в Україні було усиновлено 2 тис. 174 дитини, у 2010 році – 1 тис. 202 дитини, у 2011 - 970 дітей, у 2012 - 806 дітей. Очікується, що у 2013 році іноземцями буде усиновлено не більше 500 дітей.

При цьому ще 5 років тому українських дітей усиновлювали громадяни майже 30 країн, а в минулому році це були громадяни 12 країн. Наразі є дві країни, які усиновлюють найбільше українських дітей - це США та Італія.

Павленко також нагадав, що відповідно до українського законодавства, іноземці не можуть всиновлювати дітей до 5 років. Виняток становлять лише випадки із серйозними вадами здоров`я сиріт. Так, із 390 дітей, вже всиновлених іноземцями цього року, не більше 15% мали такі проблеми зі здоров`ям.