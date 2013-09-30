Вілкул доручив пришвидшити підключення будинків до опалення

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання пришвидшити підключення об’єктів соціальної сфери та житлових будинків до опалення у зв’язку з аномально холодною осінню.

Як передає кореспондент УНІАН, про він заявив сьогодні під час селекторної наради з питань підготовки до опалювального сезону.

“В 20 регіонах України необхідно значно швидше підключати об’єкти соціальної сфери і житлові будинки”, - сказав віце-прем’єр.

Він зазначив, що за даними Укргідрометцентру, на цьому тижні середньодобова температура повітря буде нижчою за 8 градусів у 20 регіонах: Вінницький, Київській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Волинській, Житомирській, Луганській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

“Тому в цих регіонах опалювальний сезон має початися раніше, ніж 15 жовтня... Також, враховуючи низькі температури повітря в нічний час, до 5 жовтня усі заклади соціальної сфери повинні бути забезпечені теплом в усіх регіонах”, - сказав Вілкул.

Крім того, він нагадав, що опалювальний сезон станом на сьогодні вже розпочато в 14 регіонах із 27.