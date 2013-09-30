Україні потрібна прозора процедура міждержавного усиновлення

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко сподівається, що Верховна Рада найближчим часом проголосує за приєднання України до Гаазької конвенції з питань міждержавного усиновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу в День усиновлення.

Павленко наголосив, що надзвичайно актуальним з точки зору контролю і нагляду за умовами проживання та рівнем розвитку всиновлених іноземцями дітей є приєднання України до Гаазької конвенції.

Крім того, ця конвенція, відзначив він, ліквідує будь-які можливості для нелегальних посередницьких схем у міждержавному усиновленні.

«Гаазька конвенція дасть можливість нам створити в Україні максимально прозору процедуру міждержавного усиновлення», - сказав Павленко і додав, що на сьогодні в родинах іноземців у 34 країнах світу виховується понад 21 тис. українських дітей.

Уповноважений відзначив, що питання приєднання до Гаазької конвенції вже виносилося на розгляд парламенту. «Я сподіваюся, що народні депутати проявлять мудрість і з точки зору інтересів дитини приєднаються до цієї конвенції»,, - наголосив він і додав, що сподівається, що приєднання до конвенції розглянуть вже на одному з найближчих сесійних тижнів і ухвалять позитивне рішення по цьому питанню.

Як повідомляв УНІАН, ВР 17 вересня направила на доопрацювання проекти законів «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення» (внесений Президентом України) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення».

Обидва законопроекти було винесено на повторне перше читання.

Довідка УНІАН. 16 січня ц. р. Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення".

Зокрема, у законопроекті зазначено: “Україна заявляє, що дитина, яка проживає в Україні, може виїхати з її території для влаштування до держави, що приймає, лише після набрання чинності рішенням суду України про усиновлення цієї дитини".

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що однією з можливих форм передачі дитини на виховання в сім`ю є міждержавне усиновлення.

Конвенція покладає зобов`язання на державу, що приймає, перед державою походження дитини здійснювати контроль і всебічно охороняти права усиновленої дитини. Серед іншого, стаття 9 конвенції встановлює обов`язок держави надавати на запит інформацію про усиновлену дитину.

15 травня Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення". ВР направила даний законопроект на доопрацювання в комітети парламенту.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) раніше закликав парламент ратифікувати Конвенцію про захист дітей та співпрацю у питаннях міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція).