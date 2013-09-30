Система інтернатів в Україні не має майбутнього

Система інтернатних закладів в Україні не має майбутнього.

Про це заявила керівник управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Людмила Волинець на прес-конференції в УНІАН, присвяченій Дню усиновлення в Україні.

На її переконання, інтернатна система шкідлива для дитини. «Це ми можемо точно стверджувати. Принаймні, у нас таке відчуття усього того, що ми бачимо. Нещодавно ми провели перевірку однієї зі шкіл-інтернатів. Було зафіксовано факти, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, примусово направлялися у психіатричну клініку - не тому, що вони цього потребували, а тому, що їх так вирішили покарати. Я нещодавно була у Донецькій області, де, працюючи у спеціальній школі-інтренаті, я розуміла, що далеко не усі діти повинні мати діагноз затримки психічного розвитку. А цей діагноз ставлять дітям, щоб влаштувати їх до інтернатів. Багато є речей, яких не можна змінити еволюційним шляхом. Є один шлях – ці діти повинні виховуватися у сім’ях. Саме тому розвивається система прийомних сімей, інші заклади мусять бути реформовані. На наше переконання, не мають права на існування, заклади на 500-700 дітей. Вони мають бути маленькими», - сказала Волинець.

Вона підкреслила, що дитина має виховуватися у родині. «Ми говоримо це від імені громадських організацій, зокрема, й Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Інтернет-портал «Сирітству - ні!», який створив Фонд Ахметова, дозволяє потенційним усиновлювачам побачити реальну дитину. Також Фонд «Розвиток України» купив та обладнав будинки для 35 прийомних сімей (у регіонах, де реалізуються великі проекти фонду)», - сказала Волинець.

Вона зазначила, що «діти без родин будуть завжди, але питання - скільки часу вони перебуватимуть у соцзакладах, з діагнозом чи без діагнозу».

«Діагноз дитині – це діагноз державній системі. Коли дитина не розвивається, і в результаті цього набуває такий діагноз», - наголосила Волинець.

Вона розповіла про досвід Центру підтримки сімей у Макарові. «Це – новітній заклад, у якому можуть перебувати і жінка, і діти, і батько, якщо він потрапив у важку життєву ситуацію, до того часу, коли вирішать питання щодо влаштування дитини чи подолання складних життєвих обставин. Ми впевнені, що за такими закладами - майбутнє. Вони повинні бути у кожному районі, кожному містечку. А не величезні заклади обласного підпорядкування», - зазначила Волинець.

Вона висловила сподівання, що заклади, які відповідатимуть інтересам дітей, будуть створені в усіх районах та містах країни.

«Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює подібний заклад у Дніпропетровському районі (Дніпропетровська область). Сподіваюсь, що ця система «піде», оскільки є чітке доручення Президента України створити такі заклади у кожному районі та місті», - сказала Волинець.

У свою чергу, відома саксофоністка Вероніка Кожухарова, яку було усиновлено у дитинстві, підкреслила, що дитина як особистість може відбутися лише у родині.

«Моє життя є цьому доказом. У 9 років я почала грати на саксофоні, батьки дали мені свободу. Дитині потрібна сім’я, це – найголовніше, нічого іншого їй не потрібно. Коли директори інтернатів кажуть, що там добре – не вірте. Усіх дітей роблять під одне, немає особистості, дитину не розвивають як особистість, там усі як один. Якщо ти вибиваєшся зі стаї - тобі буде погано. У 5 років я вже знала, що таке насильство. Моя мета показати своїм прикладом, що дитина з дитбудинку, з психічним діагнозом може повністю реалізуватися. Пам’ятайте, у дитбудинках живуть діти, які чекають на батьків», - сказала Кожухарова.