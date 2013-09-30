Українці хочуть всиновлювати лише маленьких дітей.

Про це заявила керівник управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Людмила Волинець на прес-конференції в УНІАН, присвяченій Дню усиновлення в Україні.

«Українці воліють усиновлювати маленьких дітей, а старші 10 років діти майже не мають шансів бути усиновленими ані громадянами України, ані іноземцями. Процес усиновлення дуже ускладнений у зв’язку з тим, що це - дорослі діти. Для таких дітей розвивається система прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу», - сказала Волинець.

За її словами, загалом в Україні 35 тисяч дітей ростуть в українських родинах у статусі усиновлених, майже 13 тисяч дітей виховуються у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу, 63 тисячі дітей виховуються під опікою та піклуванням. 14 тисяч дітей ще живуть сьогодні в інтернатних закладах, але мріють і хочуть мати власну сім’ю.

«Це бажання залежить від того, чи з’являться серед українців ті люди, які хочуть і можуть виховувати дітей-сиріт. Близько п’ятої частини людей, які звертаються з питанням щодо усиновлення, отримують відмову через те, що їхні плани або їхні бажання, інтереси не збігаються з бажаннями дітей», - зазначила Волинець, підкресливши, що повинні бути вимоги до людей, які хочуть усиновити сиріт, щоб діти у прийомних сім’ях були щасливими та успішними у цьому житті.