Проект Трудового кодексу не може бути ухвалений

Новий проект Трудового кодексу, поданий до Верховної Ради депутатами-регіоналами Олександром Стояном і Ярославом Сухим, істотно обмежує права трудящих.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець і народний депутат України (фракція ВО «Батьківщина») Андрій Павловський.

Зокрема, обмеженням прав трудящих учасники прес-конференції вважають збільшення випробувального терміну при зарахуванні співробітників у штат із 3 до 6 місяців із наданням права звільнити упродовж цього терміну співробітника з попередженням за 3 дні.

“Молодий раб відпрацював без трьох днів 6 місяців, а потім йому оголосили - шановний, ти нам не підходиш, і до побачення”, - відзначив Волинець.

Також обмеженням прав Волинець і Павловський вважають введення норми, що дозволяє приймати співробітників на роботу за договором на 2 місяці та продовжувати такий договір на такий самий термін упродовж 5-10 років.

“Якщо ця людина захворіла на 2 тижні - то роботодавець може звільнити її без жодного попередження”, - відзначив Волинець.

Також обмеженням, на думку учасників прес-конференції, може вважатися установлення відеоспостереження за співробітниками, посилення відповідальності за проведення страйків, а також можливість звільнення співробітників у разі відмови від щеплень або проходження медогляду.

Павловський і Волинець висловили думку, що законопроект не буде ухвалений Верховною Радою.

“Впевнений, що і цей новий Трудовий кодекс одержить негативну оцінку через те, що він істотно знижує соціальні права найнятих робітників і взагалі порушує права людини, його у будь-якому разі не можна розглядати і ухвалювати у Верховній Раді. До саміту у Вільнюсі навряд чи розглядатимуть документ, який порушує права людини. Але в 2014 році буде ще одна спроба прийняти цей “кодекс рабства”, як його називають експерти. Якщо в 2014-му витримаємо оборону, той в 2015-му – в рік виборів Президента, навряд чи такий непопулярний документ розглядатимуть”, - відзначив Павловський.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати, члени фракції Партії регіонів Олександр Стоян і Ярослав Сухий внесли проект Трудового кодексу (№2902) до ВР наприкінці квітня 2013 року.

Цей проект викликав хвилю критики з боку політиків, експертів і профспілок, оскільки значно звужує права найнятих робітників і профспілок.

24 травня міністр соціальної політики Наталія Королевська заявила, що не підтримує зареєстрований у Верховній Раді проект Трудового кодексу. «В Трудовому кодексі не може бути і мови про звуження прав профспілок, найнятих робітників і погіршення умов праці. Судячи зі змісту, проект Трудового кодексу був розроблений до набуття чинності Закону «Про зайнятість населення», який встановлює нові правила на ринку праці, а також ряду інших законів. Відповідно, текст проекту кодексу потребує істотного доопрацювання», - сказала Королевська.

Наприкінці серпня депутати Сухий і Стоян внесли до ВР доопрацьований проект Трудового кодексу.