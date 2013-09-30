В Україні відкрито 106 дитбудинків сімейного типу

В Україні з початку року відкрито 106 дитячих будинків сімейного типу і ще 30 таких будинків планується відкрити до кінця року.

Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час круглого столу до Дня усиновлення, поінформували УНІАН в прес-службі Мінсоцполітики.

Зокрема, зазначила вона, за 23 роки незалежності України всього було створено 846 ДБСТ, з яких 12,5%, тобто 106, було створено за останні 9 місяців – це найвищий показник за останні роки.

За словами міністра, станом на 23 вересня в дитячих будинках сімейного типу виховуються 5 тис. 622 дитини. До кінця цього року планується створити ще 30 дитячих будинків сімейного типу, сказала Королевська.

Загалом, за її словами, в Україні сімейними формами виховання охоплено понад 76 тис. дітей-сиріт.

«До кінця 2013 року планувалося охопити сімейними формами виховання не менше 75 тис. 210 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або 82% від загальної чисельності дітей цієї категорії. Проте на даний час це завдання вже виконано – у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу виховується понад 76 тис. дітей-сиріт», – сказала Королевська.

Крім того, міністр зазначила, що у першому півріччі цього року майже у 7 тисячах сімей, де батьки неналежним чином виконували свої батьківські обов’язки, попереджено ризик вилучення 13 тис. 559 дітей. Вони залишилися у родині і не потрапили до інтернатів. Це у 26 разів більше у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року (523 дитини). До того ж, до біологічних сімей із закладів державного утримання повернуто 860 дітей, що у 5 разів більше, ніж у І півріччі 2012 року, сказала вона.