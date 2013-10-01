Сьогодні - Міжнародний день людей похилого віку

Президент України Віктор Янукович запевняє, що влада й надалі підвищуватиме стандарти життя представників старшого покоління.

Про це йдеться у привітанні Президента з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, обнародуваному на його офіційному сайті.

Президент нагадав, що сьогодні в Україні, як і в інших державах світу, вшановують представників старшого покоління.

«Наші ветерани пройшли важкі випробування голодом та нестатками, вистояли у часи воєнного лихоліття, здобули Велику Перемогу, здолали розруху, відбудувавши міста і села. Вони - гордість і слава країни», - зауважив Янукович.

За його словами, реалізація у нинішньому році соціальних ініціатив та програм вже дала змогу підвищити пенсії мільйонам людей похилого віку, інвалідам війни та учасникам бойових дій, грошові допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, страхові виплати потерпілим на виробництві. Також удосконалено порядок отримання житлових субсидій та забезпечення санаторно-курортним лікуванням наших заслужених громадян.

Президент запевнив, що підтримуватиме всі ініціативи, спрямовані на покращення добробуту людей похилого віку, забезпечення належної уваги до них у суспільстві.

Він висловив представникам старшого покоління глибоку вдячність за ратний і трудовий подвиг в ім`я рідної землі, за нелегку повсякденну працю задля майбутнього прийдешніх поколінь та побажав міцного вам здоров`я та благополуччя.