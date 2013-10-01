Нардепи хочуть дозволити звільняти за відмову від щеплення

Народні депутати від Партії регіонів Олександр Стоян і Ярослав Сухий у своєму проекті Трудового кодексу України пропонують звільняти працівників у разі відмови від щеплень або проходження медогляду, а також дозволити роботодавцям установлення відеоспостереження за співробітниками.

Текст проекту Кодексу розміщено на сайті ВР.

Так, у статті 86 «Відсторонення працівника від роботи з метою захисту населення від інфекційних хвороб або уникнення загрози життю і здоров’ю працівника чи інших осіб» зазначається, що працівники, які відповідно до законодавства підлягають обов’язковому профілактичному щепленню проти інфекційних хвороб, і працівники, які зобов’язані періодично проходити медичний огляд, у разі ухилення від профілактичного щеплення (крім випадків наявності медичних протипоказань) або медичного огляду відсторонюються від роботи без збереження заробітної плати.

У разі подальшого ухиляння від профілактичного щеплення або медичного огляду працівник підлягає звільненню з роботи відповідно до статті 105 цього Кодексу («Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця на підставі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі») без дотримання вимоги про попередження про наступне звільнення.

Водночас стаття 28 «Контроль за виконанням працівниками трудових обов’язків» проекту Кодексу містить пункт, згідно з яким роботодавець вправі контролювати виконання працівниками трудових обов`язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування.

Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і гідність або порушують інші права працівників.

Як повідомляв УНІАН, Стоян і Сухий внесли проект Трудового кодексу (№2902) до ВР наприкінці квітня 2013 року.

Цей проект викликав хвилю критики з боку політиків, експертів і профспілок, оскільки значно звужує права найнятих робітників і профспілок.

24 травня міністр соціальної політики Наталія Королевська заявила, що не підтримує зареєстрований у Верховній Раді проект Трудового кодексу. «В Трудовому кодексі не може бути і мови про звуження прав профспілок, найнятих робітників і погіршення умов праці. Судячи зі змісту, проект Трудового кодексу був розроблений до набуття чинності Закону «Про зайнятість населення», який встановлює нові правила на ринку праці, а також ряду інших законів. Відповідно, текст проекту кодексу потребує істотного доопрацювання», - сказала Королевська.

Наприкінці серпня Сухий і Стоян внесли до ВР доопрацьований проект Трудового кодексу.Нюан