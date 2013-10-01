Чоловіки частіше мають проблеми зі здоров'ям

Олена Віталіївна Бабюк, провідний психолог і керівник реабілітаційного відділу однієї зі столичних клінік впевнена, чоловіки частіше за жінок мають проблеми зі здоров`ям зокрема тому, що схильні приховувати власні проблеми.

"Це не означає, що чоловіки не щирі або закриті. Просто вони за своєю природою не звикли скаржитись. Розповідати власні проблеми — це не по-чоловічому. На жаль, через цей стереотип, який продовжують виховувати і в сучасних хлопчиків, призводить до проблем зі здоров`ям, до проблем у родині. Якби вони про все розповідали, і розлучень можна було б уникнути, і хвороби на перших стадіях виявляти", - каже лікар.

Психолог згадує, як на обстеження судин прийшла молода пара. Обом було років 35. Дружина казала, що має багато проблем, які треба терміново лікувати.

"Чоловік прийшов з нею чи випадково, чи за компанію. Разом і обстежилися. А виявилося, в чоловіка проблем із судинами й серцем було утричі більше, ніж у дружини. А все тому, що жінка про свої незначні проблеми розповіла всьому світові, а на чоловіка увагу не надто звертала. А він продовжував "не скаржитись".

Лікар впевнена, жінка має завжди дослухатися до свого партнера. "Якщо так вже повелося, що чоловіки про власні проблеми розповідають мало, дружина чи дівчина має проявити своє піклування".

"Приходила також молода дівчина, яка жалілася на проблеми у відносинах зі своїм чоловіком. В усіх проблемах звинувачувала лише його. Казала: "А чому я винна? Я ж ідеальна, це він — поганий". Відразу можна здогадатись: це судження, яке веде до провалу. В даному випадку воно могло призвести до розлучення. Я не феміністка, але дотримуюсь думки, що жінка — головна в родині. Аби мати міцну родину, вона має вміти вчасно підставити своє слабке плече, щоб чоловік поділився з нею власними проблемами. Жінка має допомогти і направити, коли треба. Тобто вчасно ставати у пригоді, коли того вимагає ситуація. В цьому й полягає її "головування" в сім`ї. Не можна повчати і нав`язувати свою думку. Це дуже відлякує, а з часом до вас просто зникне повага. Чоловіки бачать у жінках також і мам. Тому треба подумати, які відносини були у нього з мамою, чого при цьому не вистачало або чого було надміру".

gazeta.ua