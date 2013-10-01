Третині вагітних в Україні відмовляли у прийнятті на роботу

Майже третині жінок (29,1%) відмовляли у прийнятті на роботу з причин можливого народження дитини, вагітності чи наявності малої дитини.

Як повідомили УНІАН у секретаріаті міжфракційного депутатського об`єднання «Рівні можливості», яке ініціювало проведення опитування, такі дані були озвучені під час круглого столу.

Опитування проводилося у рамках проекту «Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною», який реалізується за сприяння Представництва Європейського Союзу в Україні..

Учасники дискусії наголосили, що українське законодавство достатньо добре захищає інтереси жінки–матері, але на практиці вона зіштовхується з проблемою працевлаштування і повернення на роботу, дефіцитом дитсадків та відсутністю дитячої інфраструктури, неготовністю роботодавця до гнучкого графіку чи роботи на відстані.