Опалення включено вже у 18 регіонах України

Опалювальний сезон станом на 7 годин ранку 1 жовтня розпочався вже у 18 областях України, зокрема - у місті Києві, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

За даними міністерства, крім столиці опалення включено у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Так, в Україні тепло подано вже у 2 889 дитячих садків, 2 704 шкіл, 1 024 лікарень. Також опалюється 6 801 житловий будинок.

У столиці, за інформацією Мінрегіону, вже опалюється понад 35% дитячих садків і лікарень і лише 4% навчальних закладів. Тепло у житлові будинки Києва поки не подається.

Як повідомляв УНІАН, вчора віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання прискорити підключення об`єктів соціальної сфери і житлових будинків до опалення у зв`язку з аномально холодною осінню.

Він відзначив, що, за даними Укргідрометцентру, цього тижня середньодобова температура повітря буде нижчою за 8 градусів у 20 регіонах: Вінницькій, Київській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Волинській, Житомирській, Луганській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській і Чернівецькій областях.