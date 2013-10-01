3-4 жовтня очікується мокрий сніг

3-4 жовтня у горах Криму, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях очікуються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 жовтня в горах Криму, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

Пориви північно-східного вітру 17-22 м/с; вночі в Україні, крім півдня, приморозки на поверхні грунту 0-7°, місцями в повітрі 0-5°.