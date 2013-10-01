Україна гармонізує техстандарти харчової промисловості з ЄС

Україна розраховує завершити гармонізацію технічних стандартів і регламентів харчової промисловості з Європейським Союзом впродовж 1-1,5 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

«Я переконаний, що ми впродовж 1-1,5 року гармонізуємо всі технічні регламенти, всі умови з ЄС», - сказав Присяжнюк.

За його словами, на сьогоднішній день Україна вже гармонізувала із законодавством ЄС близько 320 технічних регламентів харчової промисловості з необхідних 1,5 тисяч.

При цьому міністр підкреслив, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС і узгодження технічних регламентів не повинне вплинути на торгівлю аграрною продукцією з країнами Митного союзу. Він повідомив, що з цією метою міністерство готує меморандум із Митним союзом про взаємовизнання технічних регламентів і стандартів.

«Ми готуємо меморандум про взаємовизнання... щоб підписати його з Митним союзом», - сказав Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна може підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на вільнюському саміті «Східного партнерства», який повинен відбутися в листопаді цього року.

18 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.