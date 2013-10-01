Журналістки зможуть безоплатно обстежитися щодо захворювань молочної залози

Сьогодні у Києві стартувала акція «Турбуйся про них!», спрямована на проведення в Україні інформаційно-роз’яснювального місячника щодо профілактики раку молочної залози.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН ініціатор акції «Турбуйся про них!», керівник PR-проектів громадської спілки «Міжнародний клуб лікарів та фармацевтів» Тетяна Темченко, в рамках заходу безоплатно будуть обстежені щодо раку молочної залози жінки, які працюють у засобах масової інформації України.

«Наш проект підтримали Міністерство охорони здоров’я України, Черкаський обласний онкологічний диспансер, фармкомпанія «Рош Україна», онкоклініка «Інновація». Протягом двох тижня жовтня ми будемо відвідувати редакції ЗМІ – телеканали, радіо, інформаційні агентства, друковані ЗМІ», - сказала Темченко.

За її словами, редакціями ЗМІ курсуватиме мобільний мамографічний комплекс, жінки-журналісти зможуть безплатно зробити УЗД молочних залоз, мамографію (для жінок старше 40 років), пройти огляд онколога та отримати професійну консультацію.

«Спільно з МОЗ ми ініціювали у регіонах країни «дні відкритих дверей». Будуть визначені дні, коли працівниці редакцій обласних ЗМІ зможуть прийти і перевірити молочну залозу, проконсультуватися з лікарем. Ми плануємо обстежити понад тисячу журналісток», - зазначила Темченко.

Вона наголосила, що метою акції є привернути увагу журналістів на серйозність ризиків захворювання раком молочної залози та через ЗМ поінформувати українок про вирішальні чинники у запобіганні раку молочної залози, профілактику та лікування.

Темченко подякувала лікарям Черкаського обласного онкологічного диспансеру та онкоклініки «Інновація», які консультуватимуть, діагностуватимуть та призначатимуть лікування жінкам.

Директор департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Микола Хобзей підкреслив, що рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічних патологій у жінок.

«Рівень захворюваності на рак останніми десятиліттями зріс у чотири рази. За даними Національного канцер-реєстру, в Україні щороку реєструється 17 тисяч нових випадків раку молочної залози, понад 150 тисяч перебувають на диспансерному обліку щодо раку молочної залози», - сказав Хобзей.

Він підкреслив, що рання діагностика, раннє виявлення та профілактика раку молочної залози відіграє важливу роль у прогнозуванні лікування та у тому, щоб жінка не стала інвалідом, а якість життя не знижувалася.

«Велике значення має професійний рівень сімейних лікарів, щоб вони могли вчасно діагностувати перші прояви цієї тяжкої хвороби, з тим, щоб направляти жінку до фахівців-онкологів, мамологів, які призначають адекватне лікування», - зазначив Хобзей.

Він подякував організаторам акції, лікарям, які обстежують жінок. «За даними опитування, 70% українців невмотивовані бути здоровими. Ми повинні зламати цей стереотип», - наголосив Хобзей.

У свою чергу генеральний директор компанії «Рош Україна» Деян Дешич висловив впевненість, що проект «Турбуйся про них!» буде корисним для усього суспільства.

Дешич підкреслив, що «Рош» - соціально відповідальна компанія, яка активно підтримує впровадження в Україні сучасних методів діагностики та лікування соціально значущих хвороб, зокрема й раку молочної залози.

«Ми постійно беремо участь у соціальних та благодійних акціях у сфері охорони здоров’я. «Рош» співпрацює з пацієнтськими організаціями, фахівцями охорони здоров’я, інститутами та громадськими організаціями щодо вирішення проблем в онкології. Такі акції проводяться в усьому світі, об’єднуючи зусилля лікарів, фармацевтів, громадськості, журналістів для кращого розуміння проблеми раку молочної залози і дає змогу ефективно її долати», - зазначив Дешич.

Керівник відділу онкології компанії «Рош Україна» Володимир Педько зауважив, що рак молочної залози в Україні з кожним роком молодшає - понад чверті пацієнток від 20 до 55 років.

«У США 5-річна виживаність за раку молочної залози – 88%, в Україні – лише 56%. Ця проблема має значну соціальну значимість. Саме раннє виявлення онкологічних захворювань дозволяє ефективно лікувати та досягати добрих результатів. Легше та дешевше запобігти хворобі, ніж її потім лікувати. За даними опитування, 60% українців вважають, що ранні огляди необхідні, але лише 28% йдуть на профілактичні огляди до онкологів. Державі треба багато зусиль на поліпшення цієї ситуації. Потрібні значні фінансові інвестиції, лише об’єднавши зусилля держави, бізнесу, лікарів та пацієнтів ми зможемо ефективно розв’язувати проблему раку молочної залози», - сказав Педько.

Ініціаторами заходу стали Громадська спілка «Міжнародний клуб лікарів та фармацевтів», фармацевтична компанія «Рош Україна», постачальники медичного обладнання компанія УМТ та «Укрбіомед».