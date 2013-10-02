Україні потрібні закони щодо соціального захисту шахтарів

Міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова підтримує ініціативу із залучення громадських організацій до розробки законів щодо соціального захисту шахтарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це вона заявила на зустрічі з представниками громадських організацій та незалежних профспілок, котрі опікуються соціальним захистом шахтарів.

Як зазначили у прес-службі, під час бесіди делегати від шахтарів порушили питання участі громадських організацій в розробці нормативно-правових актів, що регулюють надання пільг інвалідам, які працювали в шкідливих умовах та на інтенсивних виробництвах. Також йшлось про лікування професійних захворювань та організацію такого лікування, санаторно-курортне забезпечення шахтарів, функціонування спеціалізованих медсанчастин на територіях великих підприємств.

У свою чергу Богатирьова зазначила, що хоча більшість питань не є в компетенції МОЗ України, але як урядовець вона максимально сприятиме їх вирішенню.

Щодо участі громадськості у розробці нормативних документів, діяльності робочих груп та урядових органів, міністр зазначила, що МОЗ якнайширше залучає представників громад до цих процесів та запросила громадські організації, що опікуються проблемами шахтарів, також долучитися до цієї роботи.