Ходьба – дуже корисний вид спорту

Медики переконані, що ходьба – дуже ефективний, спокійний і нетравматічность вид спорту. Вона особливо показана тим, хто страждає від надмірної ваги, і нетренованим людям, які тільки починають займатися спортом, пише Лиза.

На відміну від бігу, заняття ходьбою щадять суглоби. Адже при бігу шансів впасти і отримати травму набагато більше, тоді як ходьба зміцнює кісткові тканини і зв`язковий апарат.

Депресії, перепади настрою, погіршення пам`яті і зниження інтелектуальних здібностей – ходьба здатна впоратися з цими проблемами. Вчені рекомендують при втомі та великому фізичному навантаженні зробити перерву і пройтися півгодинки на свіжому повітрі.

Перевага ходьби перед іншими видами фізичного навантаження в тім, що ти можеш займатися нею скрізь, в будь-який час і в будь-яку погоду. Вибирай для прогулянок вулиці, де немає жвавого транспортного руху, адже тобі потрібно вдихати побільше кисню. Подбай і про зручне взуття для піших прогулянок. Кардинальний спосіб почати рухати більше – завести собаку. Господарі чотирилапих вихованців рухаються в середньому в два рази більше, ніж ті, у кого собаки немає.