Від Сонця відірвався гігантський "джгут" плазми, летить до Землі

Гігантський "джгут" плазми, викинутий Сонцем в ніч на понеділок, летить до Землі і в середу ввечері може викликати на нашій планеті магнітну бурю помірної сили.

Як зазначають вчені, напередодні ввечері о 23:00 за Києвом на Сонці сталося унікальне явище - відрив величезного полотна розміром з половину сонячного диска.

Це колосальний джгут плазми, що утримується спіралевидним магнітним полем. Цей "джгут", що схожий на велику гусеницю, містить кілька сот мільйонів тонн сонячної речовини. Він полетів в міжпланетний простір і може зачепити Землю.

Через десять хвилин після "відриву" плазми, в околицях Землі зафіксували зростання концентрації протонів в навколоземному просторі.

Вчені зазначають, що приблизно в другій половині дня 2 жовтня можна очікувати помірну магнітну бурю, індекс геомагнітних збурень Kp може піднятися до значення 6.

ua.korrespondent.net