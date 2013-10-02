В Інституті раку відбудеться прес-конференція провідних онкологів

Сьогодня на території Національного інституту раку (вул. Ломоносова, 33/43, біля адмінкорпусу) почне роботу мобільна жіноча консультація.

Як повідомили УНІАН у Добродійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України», в рамках своєї програми «Рак виліковний» фонд починає акцію в рамках заходів, присвячених Всеукраїнському дню боротьби з раком молочної залози, - 20 жовтня.

У пересувному комплексі можна буде безкоштовно й анонімно пройти якісну комплексну діагностику з метою виявлення захворювань гінекологічної онкопатології і молочної залози.

У «Розвитку України» розповіли, що мобільна жіноча консультація (МЖК) – це спеціалізований 18-метровий автопоїзд, створений за європейським зразком для комплексного обстеження органів репродуктивної системи у 5000 жінок на рік. Усередині цієї клініки на колесах розташовані два спеціалізовані кабінети – гінекологічний – з апаратом УЗД, кольпоскопом, інвентарем для забору цитологічного матеріалу, і маммологічний кабінет, де можна пройти рентгенологічне обстеження молочних залоз.

Графік роботи комплексу: 2-19 жовтня 2013 року, щодня з 09.00 до 17.00. Обстеження в МЖК проходитиме виключно за попереднім записом: тел. 066-938-40-93.

У фонді Р.Ахметова також повідомили, сьогодні, 2 жовтня в Національному інституті раку о 14.00 відбудеться прес-конференція за участю професора, заввідділення онкогінекології Національного інституту раку Людмили Воробйової, завідувача МЖК, лікаря-маммолога Сергія Моліда, керівника громадської організації «Разом проти раку» Лариси Лопати, менеджера програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Павла Лапіна.