Завтра на сході України сильні дощі зі снігом

Завтра, 3 жовтня, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях України та в Криму очікуються складні погодні умови: сильні дощі, подекуди з мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Також очікуються пориви північно-східного вітру 17-22 м/с; температура вночі 1-6° тепла, місцями приморозки 0-2°, вдень 3-8° тепла, на півдні Криму до 11°.

На решті території буде мінлива хмарність, без опадів, лише в Миколаївській, Кіровоградській областях йтиме дощ, на Полтавщині з мокрим снігом; вітер північний, 7-12 м/с; температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 4-9° тепла.

В Карпатах невеликий сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.

У Києві та області опадів не передбачається. На Київщині нічна температура становитиме 1-3° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються приморозки 0-5°, вдень 4-9° тепла. У м. Києві температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 5-7° тепла.