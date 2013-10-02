«Бабине літо» прийде 8 жовтня

Вже наприкінці тижня погода почне покращуватися і з 8 жовтня розпочнеться «бабине літо», повідомив Радіо «Свобода» головний метеоролог України Микола Куйбіда.

«Ми матимемо по всій Україні суху погоду, достатньо багато сонця. Температурний режим піде поступово вгору і наприкінці наступного тижня температура повітря може досягнути – 14, 19, а місцями й 20 градусів тепла», – сказав Куйбіда.

За прогнозами Українського гідрометцентру, хороша погода може протриматися до десяти днів.

Зараз у Криму, в південних і східних областях йдуть «надзвичайно інтенсивні дощі». Куйбіда запевнив, що метеорологи заздалегідь попереджали про такі несприятливі умови у цих регіонах.

«Дощі закінчаться й з 5 жовтня на Україну почне поширюватися більш тепле повітря із західної Європи. І вже з 8-го числа температура повітря в денні години буде високою», – розповів керівник метеорологічної служби України.

Джерело: radiosvoboda.org

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенка повідомляв, що «бабине літо» в Україні наступить 24–26 вересня.

Однак, на брифінгу 23 вересня Прокопенко зазначив, що наприкінці вересня в північних областях України очікуються приморозки на грунті. Що стосується настання «бабиного літа», то синоптик зазначив, що найближчим часом його чекати не варто. «У найближчий період про прихід «бабиного літа» говорити не доводиться», - сказав він.