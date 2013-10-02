Ситуація з переписом населення - за межею здорового глузду?

Ситуація з Всеукраїнським переписом населення вже вийшла за межі здорового глузду і нормальної управлінської практики. Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На його думку, Україна затрималась з проведенням чергового перепису населення. Фесенко пояснив це тим, що серед причин зволікання є, зокрема, дефіцит державних фінансів, а також організаційна неготовність.

“Ситуація вже вийшла за межі здорового глузду і нормальної управлінської практики. Ми вже затримались з проведенням чергового перепису населення. Чому перенесли на 2016 рік? Я так розумію, що неготові на сьогодні – проблема з грошима і організаційна неготовність. У тому, що переносити на наступний рік, а це рік перед президентськими виборами і тут, мені здається, спрацьовують перестороги, щоб питання перепису не було використано як певна технологія... Я думаю, що не хочуть просто ризикувати перед президентськими виборами, тому вирішили провести перепис – після них, але далі зволікати не можна, тому що ситуація вже ненормальна. Перепис має проходити приблизно кожні 10 років. 2016 рік – це вже 15 років після перепису 2001 року”, - сказав співрозмовник агентства.

Фесенко також озвучив можливі ризики, які б могли виникнути у разі проведення перепису населення до виборів президента 2015 року.

“Може виникнути конфліктна ситуація щодо даних реєстру виборців, бо є великі підозри, що в реєстрі виборців є “мертві душі”. Неспівпадіння даних перепису – це підстава для серйозного інституційного конфлікту щодо кількості виборців. Друга проблема, яка буде ідеологічно використовуватись, зокрема, в зовнішньополітичних стосунках – це питання про тенденції зміни мовного і етнічного складу населення. Я пам`ятаю, які дуже гострі дискусії були щодо даних перепису 2001 року про зменшення етнічних росіян. Які тільки заяви не робили – і те, що знищують етнічних росіян, що іде штучна та примусова українізація тощо. Якщо такі теми будуть підніматись перед президентськими виборами, то, безумовно, це додаткове загострення. Тобто результати перепису стануть серйозним предметом ідеологічних дискусій під час президентських виборів і будуть працювати на розкол країни. Я думаю, що це теж, насправді, така проблема, яку краще не чіпати перед президентськими виборами і краще, щоб це (перепис населення – УНІАН) відбулось в спокійній ситуації, хоча потрібно розуміти, що якщо у 2016 році перепис, то у 2017 – парламентські вибори, тому політизації цих дискусій, не уникнути”, - сказав Фесенко.

На уточнююче запитання, чи не вважає він, що перепис населення відклали, зокрема, й для того аби відбувались певні маніпуляції з реєстром виборців і, як наслідок – фальсифікації на виборах, Фесенко відповів: “Чому ми робимо висновки, що одразу будуть фальсифікації?! Ризики такі постійно існують незалежно від того – був перепис чи ні”. Фесенко також наголосив, що незалежно від того чи є перепис населення, перевірку державного реєстру виборців, зокрема, на предмет наявності у ньому “мертвих душ”, мають здійснювати як державні установи, так і громадяни.

“Ближче до виборів, я думаю, наступного року, потрібно перевірити ситуацію з державним реєстром. Це вже прерогатива і ЦВК, і можливо, деяких інших компетентних установ. Ну, і самі громадяни і політичні партії, мають перевіряти ситуацію”, - резюмував Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України переніс проведення перепису населення України з 2013 на 2016 рік.

Нагадаємо, уряд планував Всеукраїнський перепис населення на 2011 рік. Згодом його було перенесено на грудень 2012 року, а потім - на 2013 рік.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня 2013 року чисельність населення України становила 45 млн 464 тис. 917 осіб.

У світовій практиці переписи населення проводять приблизно кожні 10 років. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.