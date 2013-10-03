У рамках робочого візиту до м.Женева (Швейцарська Конфедерація) віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко провів зустріч з виконавчим Директором Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Марком Дайблом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, під час зустрічі Грищенко наголосив на тому, що сьогодні в Україні демонструються позитивні результати з протидії ВІЛ/СНІД.

«Україна високо цінує ту допомогу, яку здійснює Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом. Ті позитивні результати, які є в нашій державі, особливо в частині протидії ВІЛ/СНІД, яскраво демонструють, що роки співробітництва між Глобальним фондом та Україною є успішними», - підкреслив Грищенко.

У свою чергу Марк Дайбл підкреслив: «Україна - одна з небагатьох країн регіону, яка досягла значного прогрессу у протидії ВІЛ/СНІД і ми б хотіли щоб вона була прикладом для інших».

Під час зустрічі Грищенко та Дайбл обговорили весь комплекс питань взаємодії України та Глобального фонду. Особлива увага була приділена перспективам реалізації Україною Грантової угоди з Глобальним фондом протягом найближчих трьох років.