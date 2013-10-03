В Україні розвиватимуть мережу центрів соцпідтримки сімей

Уряд підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики щодо розвитку комплексного підходу до соціальної підтримки дітей та сімей.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська, коментуючи затвердження на засіданні КМУ законопроекту „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», поінформували УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

Як пояснила Королевська, одним з пріоритетів Мінсоцполітики є підвищення якості та запровадження нових форм надання соціальної допомоги дітям-сиротам та сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини.

«Комплексні центри для дітей і сімей – альтернатива застарілим формам соціальної підтримки, зокрема, інтернатам для сиріт, а створення мережі подібних закладів відповідає соціальним ініціативам Президента. Фінансуються вони з власних надходжень місцевих бюджетів та за кошти благодійників, через що, на жаль, не завжди забезпечені належним чином. Ухвалений урядом законопроект дозволить посилити державну підтримку таких закладів та фінансувати їх за рахунок державного бюджету», – сказала вона.

Як зазначила міністр, відповідно до статей 89 та 90 Бюджетного кодексу України, видатки місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовуються на утримання чітко визначених закладів та установ, що надають соціальні послуги. Тому деякі заклади, наприклад, Макарівський районний центр соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії», який є комплексним закладом, відсутні у Бюджетному кодексі.

«Сьогодні уряд підтримав законопроект, який дає можливість фінансувати подібні заклади з державного бюджету. Крім того, невключення видатків на фінансування таких центрів до міжбюджетних трансфертів стримує створення мережі аналогічних центрів по всій Україні», – сказала вона.

Королевська нагадала, що указом Президента від 01.06.2013 №312 Мінсоцполітики надано доручення вивчити досвід роботи центру «Промінь надії», і за його результатами підготувати проект Типового положення про центр соціальної підтримки сім`ї та дітей. Такий документ вже підготовлений і буде розглянутий на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини, яка відбудеться сьогодні.

*** Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії» розпочав роботу 1 вересня 2011 року. У центрі проживають: 9 місяців – діти, які вилучені із сім’ї у зв’язку із неможливістю проживання з батьками; 3 місяці – жінки, які зазнали насильства у сім’ї; 3 місяці – жінки з дітьми у випадках виникнення ризику відмови жінки від дітей.

Сьогодні у Центрі послуги отримують 14 дітей та 2 мами. За період функціонування у Центрі послуги отримали 86 дітей та понад 250 дорослих осіб (батьки дітей, їх законні представники).