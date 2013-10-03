Татуювання у солярії може дати алергію

У солярії не можна засмагати людям з доброякісними або злоякісними пухлинами, при важких формах туберкульозу, при бронхіальній астмі. Дуже обережними треба бути тим, у кого на тілі є безліч родимок. Не варто відвідувати солярій при дерматитах. Протипоказаний солярій при будь-якому вигляді кровотечі. Процедура заборонена вагітним жінкам, підліткам, які не досягли віку 16 років.

"Родимки на тілі, бородавки, а також тату треба прикривати. - Розповідає інструктор одного із львівських оздоровчих комплексів Олександра Мирон. - Можна просто нанести на них грубий шар крему та заліпити серветкою. Татуювання від солярію може збліднути або дати алергію. Також у солярії треба прикривати волосся, щоб воно не висушувалося. І соски на грудях. У хорошому салоні вам повинні запропонувати шапочку, спеціальні сонцезахисні окуляри, а також пластикові конуси для захисту сосків. Їх так само можна заліпити серветками. Не можна заходити в кабіну в окулярах для зору та з лінзами. Обов`язково обмажтеся перед процедурою зволожуючим або жирним кремом".

Не варто відвідувати солярій відразу після епіляції, тому що ця процедура підвищує чутливість шкіри у декілька разів. Починати сеанси треба з 2-3 хвилин, максимальний час перебування в кабінці - 7 хвилин. Лікарі не рекомендують проводити серію сеансів частіше, ніж два рази на рік. Для отримання рівної і красивої засмаги зазвичай потрібно близько 6 сеансів.

"Найбільш рівномірну засмагу дають вертикальні солярії, - продовжує Олександра. - Шкіра у ньому засмагає швидше. Лампи повинні бути новими, тому що старі не тільки не надають потрібного ефекту, але також здатні погано впливати на здоров`я. Коли приходите в салон, запитайте, скільки годин напрацював їхній солярій. Лампи не повинні використовуватися в апараті після 540 годин роботи".

gazeta.ua