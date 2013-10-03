Завтра очікуються дощі з мокрим снігом

Завтра у південній частині (крім Одещини), східних, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях хмарно, дощ з мокрим снігом (вночі на сході місцями сильні опади), подекуди пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура протягом доби 1-6° тепла (вночі місцями заморозки 0-3°, вдень на півдні Одещини та Криму 6-11° тепла).

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, на решті території хмарно з проясненнями, без істотних опадів; вітер північний, 5-10 м/с; вночі приморозки 0-3°, на поверхні грунту до 6°, температура вдень 4-9° тепла.

У Київській області завтра без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі приморозки в повітрі 0-2°, на поверхні грунту до 5°, температура вдень 4-9° тепла.

У Києві без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі приморозки 0-2°, температура вдень 6-8° тепла.