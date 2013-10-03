Фонд Ахметова оприлюднив результати дослідження щодо проблеми туберкульозу
Хвороба, яка стосується всіх
Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" оприлюднив результати дослідження "Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік" та презентував брошуру "Туберкульоз населення України: що ми знаємо та що робимо?".
Як зазначила на прес-конференції в УНІАН керівник відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації програми фонду "Зупинимо туберкульоз в Україні" Марія Маковецька, завдяки дослідженню отримано максимально необхідну інформацію для того, щоб після завершення польового етапу опрацювання результатів можна було вийти до громадян з якісною інформаційною кампанією щодо протидії туберкульозу.
"Епідемія туберкульозу в Україні оголошена у 1995 році. Туберкульоз - хвороба, яка стосується всіх, позаяк передається повітряно-крапельним шляхом, тому захиститися від неї нікому не вдасться. Результати дослідження виявили, що не усі українці знають, що тривалий кашель - це ознака туберкульозу, лише 26%. Це досить мала цифра, тому треба працювати над інформуванням населення щодо цього симптому. Позитивно те, що 80% вказали правильний шлях передачі інфекції - повітряно-крапельний. 23% опитаних вважають, що діагностику пройти можна безкоштовно, і лише 7% вірять, що лікування туберкульозу безкоштовне. Більшість українців вважають, що лікування - або дуже дороге, або надзвичайно дороге. Однак насправді, самі протитуберкульозні препарати - без гепатопротекторів, без підтримуючої терапії - коштують близько 600 гривень на курс. До того ж, згідно з законодавством, вони мають забезпечуватися безкоштовно. Проте не все, що деклароване, чітко виконується державою", - сказала Маковецька.
За її словами, лише п’ята частина українців мають коректні знання про туберкульоз, а знання, які вони декларують, не завжди збігаються з їхньою поведінкою.
"З одного боку, 92% опитаних вважають, що люди, які мають чи перехворіли на туберкульоз, заслуговують на співчуття, добре ставлення (коли йдеться про абстрактну людину). Проте, якщо поставити запитання: "Чи хотіли б ви працювати поряд з людиною, яка вилікувалася від туберкульозу? Чи згодилися ви їсти у ресторані, у якому кухар чи офіціант мали таку проблему?", 45% відповіли, що не готові. Це свідчить про стигму та дискримінацію хворих на туберкульоз в Україні", - наголосила Маковецька.
Вона також підкреслила, що «Розвиток України» прагне забезпечити достовірною інформацією всіх, хто зацікавлений у боротьбі з туберкульозом в державі.
"Оприлюднюючи це дослідження, ми хочемо допомогти ключовим інституціям краще зрозуміти пацієнтів та досягти світових стандартів діагностики та лікування туберкульозу. В той же час завдяки інформаційній кампанії, яка ґрунтується на результатах дослідження, ми допомагаємо населенню України дізнатись правильну інформацію про туберкульоз та спонукаємо до діагностики і проходження повного курсу лікування туберкульозу», – зазначила Маковецька.
Директор аналітичного центру "Соціоконсалтинг", кандидат економічних наук Ірина Демченко наголосила, що дана робота - це друге таке велике дослідження щодо проблем туберкульозу (перше проводилося у 1996 році).
"Це результати про те, що думає населення країни у цілому про проблему туберкульозу. Ми отримали дуже надійні та валідні дані, працював зовнішній контроль. Наші інтерв`юери мали понад 10 тисяч контактів з респондентами. Ми також працювали з представниками груп ризику щодо туберкульозу, зокрема з ромським населенням" - сказала Демченко.
Дослідження демонструє ставлення населення України до проблеми туберкульозу, обізнаність людей стосовно симптомів туберкульозу; готовність звертатися за медичною допомогою при підозрі на туберкульоз, стереотипи та міфи стосовно туберкульозу, до чого призводять розбіжності між знаннями українців та поведінкою, бар`єри для оптимальної поведінки щодо профілактики туберкульозу та своєчасного звернення за медичною допомогою; інформаційні потреби населення та джерела інформування про туберкульоз.
Результати цього дослідження були використані для розробки, впровадження та оцінки Національної та регіональних стратегій адвокації, комунікації та соціальної мобілізації, а також для розробки концепції інформаційної кампанії програми «Зупинимо туберкульоз в Україні», спрямованої на роботу із загальним населенням, та побудову правильних знань щодо туберкульозу.
Книга «Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік» та брошура «Туберкульоз vs населення України: що ми знаємо та що робимо?» будуть розіслані у 140 наукових бібліотек України національного та обласного рівня, бібліотеки вищих профільних навчальних закладів. Видання будуть корисними керівникам закладів охорони здоров’я, медичним представникам, фахівцям соціальних служб та неурядових організацій, а також дослідникам.