Фонд Ахметова оприлюднив результати дослідження щодо проблеми туберкульозу

Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" оприлюднив результати дослідження "Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік" та презентував брошуру "Туберкульоз населення України: що ми знаємо та що робимо?".

Як зазначила на прес-конференції в УНІАН керівник відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації програми фонду "Зупинимо туберкульоз в Україні" Марія Маковецька, завдяки дослідженню отримано максимально необхідну інформацію для того, щоб після завершення польового етапу опрацювання результатів можна було вийти до громадян з якісною інформаційною кампанією щодо протидії туберкульозу.

"Епідемія туберкульозу в Україні оголошена у 1995 році. Туберкульоз - хвороба, яка стосується всіх, позаяк передається повітряно-крапельним шляхом, тому захиститися від неї нікому не вдасться. Результати дослідження виявили, що не усі українці знають, що тривалий кашель - це ознака туберкульозу, лише 26%. Це досить мала цифра, тому треба працювати над інформуванням населення щодо цього симптому. Позитивно те, що 80% вказали правильний шлях передачі інфекції - повітряно-крапельний. 23% опитаних вважають, що діагностику пройти можна безкоштовно, і лише 7% вірять, що лікування туберкульозу безкоштовне. Більшість українців вважають, що лікування - або дуже дороге, або надзвичайно дороге. Однак насправді, самі протитуберкульозні препарати - без гепатопротекторів, без підтримуючої терапії - коштують близько 600 гривень на курс. До того ж, згідно з законодавством, вони мають забезпечуватися безкоштовно. Проте не все, що деклароване, чітко виконується державою", - сказала Маковецька.

За її словами, лише п’ята частина українців мають коректні знання про туберкульоз, а знання, які вони декларують, не завжди збігаються з їхньою поведінкою.

"З одного боку, 92% опитаних вважають, що люди, які мають чи перехворіли на туберкульоз, заслуговують на співчуття, добре ставлення (коли йдеться про абстрактну людину). Проте, якщо поставити запитання: "Чи хотіли б ви працювати поряд з людиною, яка вилікувалася від туберкульозу? Чи згодилися ви їсти у ресторані, у якому кухар чи офіціант мали таку проблему?", 45% відповіли, що не готові. Це свідчить про стигму та дискримінацію хворих на туберкульоз в Україні", - наголосила Маковецька.

Вона також підкреслила, що «Розвиток України» прагне забезпечити достовірною інформацією всіх, хто зацікавлений у боротьбі з туберкульозом в державі.

"Оприлюднюючи це дослідження, ми хочемо допомогти ключовим інституціям краще зрозуміти пацієнтів та досягти світових стандартів діагностики та лікування туберкульозу. В той же час завдяки інформаційній кампанії, яка ґрунтується на результатах дослідження, ми допомагаємо населенню України дізнатись правильну інформацію про туберкульоз та спонукаємо до діагностики і проходження повного курсу лікування туберкульозу», – зазначила Маковецька.

Директор аналітичного центру "Соціоконсалтинг", кандидат економічних наук Ірина Демченко наголосила, що дана робота - це друге таке велике дослідження щодо проблем туберкульозу (перше проводилося у 1996 році).

"Це результати про те, що думає населення країни у цілому про проблему туберкульозу. Ми отримали дуже надійні та валідні дані, працював зовнішній контроль. Наші інтерв`юери мали понад 10 тисяч контактів з респондентами. Ми також працювали з представниками груп ризику щодо туберкульозу, зокрема з ромським населенням" - сказала Демченко.

Дослідження демонструє ставлення населення України до проблеми туберкульозу, обізнаність людей стосовно симптомів туберкульозу; готовність звертатися за медичною допомогою при підозрі на туберкульоз, стереотипи та міфи стосовно туберкульозу, до чого призводять розбіжності між знаннями українців та поведінкою, бар`єри для оптимальної поведінки щодо профілактики туберкульозу та своєчасного звернення за медичною допомогою; інформаційні потреби населення та джерела інформування про туберкульоз.

Результати цього дослідження були використані для розробки, впровадження та оцінки Національної та регіональних стратегій адвокації, комунікації та соціальної мобілізації, а також для розробки концепції інформаційної кампанії програми «Зупинимо туберкульоз в Україні», спрямованої на роботу із загальним населенням, та побудову правильних знань щодо туберкульозу.

Книга «Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік» та брошура «Туберкульоз vs населення України: що ми знаємо та що робимо?» будуть розіслані у 140 наукових бібліотек України національного та обласного рівня, бібліотеки вищих профільних навчальних закладів. Видання будуть корисними керівникам закладів охорони здоров’я, медичним представникам, фахівцям соціальних служб та неурядових організацій, а також дослідникам.