Підписання Угоди з ЄС підвищить якість вітчизняної продукції

Підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом дасть можливість вітчизняним товаровиробникам отримати не лише кращі умови для постачання своєї продукції на європейський ринок, а й сприятиме підвищенню якості продукції, переходу на європейські стандарти її виготовлення.

Про це заявив Віктор Янукович під час спілкування з представниками ЗМІ в Кіровограді, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Я сподіваюся, що поступове введення положень зони вільної торгівлі створить умови для наших товаровиробників для переходу на нові європейські стандарти. З одного боку, ми будемо мати можливість більше постачати на європейський ринок нашу продукцію, з іншого - нам треба буде обов`язково переходити на європейські стандарти якості нашої продукції», - сказав Янукович.

За його словами, сьогодні сторони практично готові до імплементації і введення в дію тимчасових положень Угоди.

«Положення дають надію, що отримаємо кращі умови, ніж зараз маємо, експорту на європейські ринки», - сказав глава держави, відповідаючи на запитання щодо перспектив розвитку підприємств АПК після підписання угоди.

«Сьогодні на двосторонньому рівні ми опрацьовуємо питання, яким чином ми будемо імплементувати цю Угоду в життя», - сказав Янукович.

Президент також зауважив, що підвищення якості української продукції не лише дасть змогу вітчизняним підприємствам вийти на нові обсяги реалізації, а й дозволить українським споживачам отримувати якіснішу продукцію.

«Це буде вимагати, щоб наші підприємства випускали продукцію більш якісну, але ця ж продукція буде постачатися і на український ринок, і від цього буде вигравати і український споживач», - наголосив Президент.

Янукович зазначив, що Україна виходитиме на нову якість продукції, котра матиме попит і на європейському ринку, за рахунок інвестицій та впровадження нових технологій.

«Треба буде ще багато попрацювати, але поступово будемо виходити на нові стандарти, обсяги постачання», - сказав Президент.